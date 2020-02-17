Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Дифференцировать пособия для многодетных семей в зависимости от численности детей планируют в Казахстане. Об этом 17 февраля заявил глава министерства труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на коллегии министерства.

По его словам, выплаты на каждого ребенка составят четыре месячных расчетных показателя (МРП), или 10 604 тенге ($28,1). Министр привел пример выплат для многодетных семей: «На восемь детей размер пособия составит 85 тыс. тенге ($225), на десять — 106 тыс. тенге ($281), на пятнадцать — 159 тыс. тенге ($421)».

Нурымбетов добавил, что по итогам 2019 года адресную социальную помощь получили 486 тыс. семей на общую сумму 244,2 млрд тенге ($647). Пособия многодетным семьям выплачиваются независимо от доходов.

Отметим, с 2020 года в Казахстане введен новый порядок выплаты пособий для многодетных семей. Размер выплат зависит от численности детей и изменяется в пределах от 42 500 тенге ($113) для семей с четырьмя детьми, до 74 400 тенге ($197) — для детей с семью и более детьми.

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