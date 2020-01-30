Нур-Султан, , 11:22 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана рассматривает вопрос о внедрении пособий для немногодетных семей. Об этом 30 января заявил заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев на заседании Мажилиса (парламента) республики.

По его словам, в настоящее время пособия получают 372 тыс. многодетных семей. Внедрение пособий для семей с одним, двумя или тремя детьми зависит от финансовых возможностей, отметил Сапарбаев.

Он добавил, что в Казахстане проживает 2,4 млн немногодетных семей, и выделение аналогичных пособий для этих граждан потребует в 15 раз больше средств. В правительстве также сомневаются в необходимости выплачивать пособия обеспеченным семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, оказывать помощь всем многодетным семьям в Казахстане, независимо от уровня доходов, предложили в октябре 2019 года. Пособия для многодетных семей установлены в пределах от 42 500 тенге до 73 375 тенге ($112−194).

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