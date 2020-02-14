Бишкек, , 20:44 — REGNUM В 2020 году правительство на сферу образования из бюджета Киргизии выделят 38 млрд сомов (34,6 млрд рублей). Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на открытии школы в селе Бостон в Ошской области, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, благодаря правильному введению финансовой политики в республике за последние два года удалось построить более 200 школ и около 30 детских садов.

Также Абылгазиев акцентировал внимание на необходимости своевременного решения социальных вопросов для того, чтобы учителя могли спокойно работать.

При этом глава правительства отметил, что в октябре 2019 года школьным педагогам повысили зарплату на 30%, в рамках ипотечной госпрограммы «Доступное жилье 2015 — 2020» они получили возможность приобрести собственное жилье, а также у них появился свой пансионат на берегу озера Иссык-Куль.

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