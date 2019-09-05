Бишкек, , 11:14 — REGNUM Из-за того, что в бюджете фонда обязательного медстрахования возникла нехватка 873 млн сомов (831 млн рублей), Киргизии в 2020 году придется урезать расходы государства на здравоохранение. Об этом заявила председатель общественного совета минздрава Нурхан Жумабаева, — передает «24.kg».

Она также отметил, что для нормального финансирования сектора здравоохранения в казне нужно дополнительно предусмотреть еще не менее 2 млрд 343 млн сомов (2 млрд 230,5 млн рублей).

По словам Жумабаевой, эти деньги нужны для приобретения препаратов и лечебных процедур для больных с онкологией и туберкулезом, для пациентов с ВИЧ, диабетом, гемофилией и почечной недостаточностью, а также для проведения ремонта и закупки оборудования и расходных материалов в медучреждения республики.