Бишкек, , 19:59 — REGNUM В 2019 году объем валового регионального продукта столицы Киргизии вырос на 4% и сложился на уровне 238 млрд сомов (более 216,7 млрд рублей). Об этом заявил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, выступая на заседании коллегии мэрии Бишкека, передает «Kaktus.media».

По словам высокопоставленного чиновника, доля столицы в валовом внутреннем продукте республики достигает 40%, а потому вся экономика страны зависит от Бишкека.

«На сегодняшний день Бишкек — это не только столица, но и социально-экономический локомотив», — подчеркнул вице-премьер Боронов.

Читайте также: За 2019 год экономика Киргизии выросла на 4,5%, инфляция — на 3,1%