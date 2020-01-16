Бишкек, , 18:25 — REGNUM В 2019 году ВВП Киргизии вырос на 4,5%, при этом объем валового внутреннего продукта достиг 590 млрд сомов (519,1 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета сегодня, 16 января.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизского золоторудного месторождения «Кумтор» объем ВВП за минувший год сложился в размере чуть больше 543 млрд сомов (477,7 млрд рублей) и возрос только на 3,8%.

Потребительские цены и тарифы в целом по республике повысились за это время на 3,1%, что обусловлено ростом цен на табачные изделия — на 13,4%, на пищевые продукты и безалкогольные напитки — на 5,7%, а также на непродовольственные товары и тарифы на услуги.

Объем промышленной продукции Киргизии в 2019 году превысил 278 млрд сомов (244,6 млрд рублей) и по сравнению с 2018 годом увеличился на 6,9%.

Это произошло благодаря росту объемов производства металлических руд — на 28,5%, одежды — на 18,3%, добычи сырой нефти и природного газа — на 17%, производства основных металлов — на 12,3%, стройматериалов — на 8,8%, добычи угля — на 6,9%, а также производства пищевых продуктов — на 4,3%.

Положительные тенденции наблюдались в минувшем году и в сельском хозяйстве, где рост объемов составил 2,6%, в оптовой и розничной торговле — 4,7% и в строительстве — 10,6%.