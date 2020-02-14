Москва, , 15:16 — REGNUM Самым комфортным залом ожидания в аэропортах мира, попавшим в рейтинг USA Today «10 Best Readers Choice Awards», стал флагманский зал авиакомпании American Airlines в международном аэропорте Джона Ф. Кеннеди (Нью-Йорк), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

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На втором месте (шампанское, рестораны, душ, массажные кресла и хороший Wi-Fi и т. д) — зал ожидания Japan Airlines — аэропорт Нарита (Токио), на третьем — Delta Sky Club — аэропорт Джона Кеннеди (Нью-Йорк), на четвертом — Qantas — аэропорт Сиднея, на пятом — KLM Crown Lounge — аэропорт Схипхол (Амстердам).

Также в топ-10 залов ожидания аэропортов мира, удовлетворяющих запросам самых требовательных клиентов, попали Cathay Pacific — аэропорт Гонконга, Virgin Atlantic — аэропорт Сан-Франциско, Emirates — аэропорт Дубай, Lufthansa — аэропорт Франкфурта и Singapore Airlines — аэропорт Сингапур Чанги — Сингапур. Аэропорты России в рейтинг не вошли.

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт Сингапура Чанги возглавил список лучших аэропортов мира в 2018 году.

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