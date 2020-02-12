Ашхабад, , 20:55 — REGNUM Туркменские власти планируют сделать официальный курс национальной валюты более близким к реальному рыночному курсу. Об этом сообщает «Азатлык» со ссылкой на источник в центробанке Туркмении.

Новый официальный обменный курс национальной валюты по отношению к доллару США, возможно, будет понижен в два с лишним раза — с 3,5 маната за $1 до 8 — 10 манатов за $1.

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Отметим, что официальный курс в 3,5 маната за $1 был установлен центральным банком Туркмении еще в 2015 году, и с тех пор не менялся.

Приобрести валюту по этому курсу в стране крайне сложно, это привело к процветанию «черного рынка» на котором курс доллара США в последние годы колеблется в пределах 18 — 30 манатов за $1, превышая официальный курс в 5 — 8 раз.

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