Бишкек, , 14:18 — REGNUM Предприниматели и бизнес-ассоциации чаще всего жалуются на давление со стороны правоохранительных и проверяющих госорганов. Об этом сегодня. 12 февраля, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства, передает пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, местные силовики, прикрываясь борьбой с коррупцией, выходят за рамки своих полномочий и создают искусственные препоны в деятельности бизнеса, а в некоторых случаях даже арестовывают предпринимателей под надуманными предлогами.

«Вместе того, чтобы легализовать бизнес, находящийся в тени, фискальные органы проводят необоснованные проверки добросовестных предпринимателей, штрафуют их и требуют авансовых платежей — говорится в жалобах», — отметил он.

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