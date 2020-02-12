Москва, , 03:48 — REGNUM В арбитраж Москвы от АО «Гражданские самолёты Сухого» к авиакомпании «ИрАэро», которая использует в своём авиапарке несколько самолётов Superjet 100, поступило ещё два иска. Общая сумма претензий по ним превышает 75 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление, которое начнут рассматривать 2 апреля 2020 года, поступило 28 января 2020 года. Сумма требований — 62 579 637,05 рубля, но сам иск заявлен в иностранной валюте — 1 003 876,24 доллара США. Подробности пока не сообщаются.

Последний иск авиастроителей поступил в арбитраж 10 февраля 2020 года, но он пока не принят. Сумма претензий — 13 175 221,41 рубля.

Напомним, в январе 2020 года авиастроители уже обращались с крупным иском к иркутскому перевозчику, выставив претензии на 941,42 млн рублей. В сумму вошли долги по аренде самолётов. Заседание по делу запланировано на 21 февраля 2020 года. Это не единственный спор компаний. По одному из дел «ИрАэро» требует 1 854 109 836 рублей с «Гражданских самолётов Сухого». Спор начнут рассматривать 6 апреля 2020 года. Суть конфликта пока неизвестна.

Авиастроитель SSJ-100 требует с ИрАэро почти миллиард рублей долга