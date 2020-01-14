Москва, , 10:03 — REGNUM Арбитраж Москвы 21 февраля 2020 года начнёт рассматривать иск АО «Гражданские самолёты Сухого» к авиаперевозчику «ИрАэро». Сумма иска превышает 941 млн рублей. Основанием для претензий послужил долг по договорам аренды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к АО «Авиакомпания «ИрАэро» поступил 30 декабря 2019 года, общая сумма претензий — 941 421 548,29 рубля. 10 января 2020 года дело приняли к производству.

Истец требует взыскать «задолженность по уплате арендной платы по договорам аренды №07−3084−4613 от 24.05.2016, 07−7557−4616 от 24.05.2016 за периоды с 01.10.2017 по 31.01.2020, с 01.08.2018 по 31.01.2020 в размере 374 696 444,09 рубля», долг по уплате технических резервов по ряду договоров аренды от 2016 года «за периоды с 01.08.2016 по 30.11.2019 (ВС №95 016), с 01.06.2016 по 30.11.2019 (ВС №95 018) в размере 3 936 847,46 долларов США в рублях по курсу Банка России на дату платежа», пени за неисполнение обязательств по уплате арендной платы по договорам «за период с 01.07.2016 по 30.12.2019 в размере 150 470 500,96 рубля», а также пени за неисполнение обязательств по уплате техрезервов «за период с 09.07.2016 по 30.12.2019 год в размере 2 773 527,16 долларов США в рублях» и «пени за неисполнение обязательств по ставке 0,1% за каждый день просрочки по уплате арендной платы и технических резервов по соответствующим платежам по договорам аренды №07−3084−4613 от 24.05.2016, 07−7557−4616 от 24.05.2016 за период с 31.12.2019 по день фактического исполнения обязательства».

"ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей

Напомним, в январе 2020 года стало известно о наличии претензий авиаперевозчика к авиастроителям. «ИрАэро», чьи штаб-квартира расположена в аэропорту Иркутска, заявило об убытках на 1,9 млрд рублей, связав их с техническим состоянием самолётов.