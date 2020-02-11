Москва, , 11:54 — REGNUM Две рыбодобывающие компании Дальнего Востока — АО «Тралфлот» и ООО «Ролиз» отозвали свои иски к Росрыболовству. Участники судебного спора, рассмотренного в арбитраже Москвы, требовали признать незаконным отказ ведомства «в распределении представленных Японией Российской Федерации квот сардины иваси и скумбрии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В удовлетворении требований остальных заявителей отказать. Проверено на соответствие действующему законодательству. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд», — отметил судья в результативной части решения.

Японские квоты: Росрыболовству выставили коллективные претензии

Напомним, судебный спор с участием дальневосточных рыбодобытчиков тянулся с июля 2019 года. Помимо «Тралфлота» и «Ролиза» с аналогичными претензиями выступили ООО «Рыбная компания «Лунтос», ООО «Интеррыбфлот», ООО «Поларис», которым также не повезло с квотами.

В ходе слушаний заявители неудачно пытались наложить обеспечительные меры в виде запрета госведомству отправлять в Японию для выдачи там разрешений на добычу водных биологических ресурсов, определённых на основании решения 35-й сессии Российско-Японской комиссии по рыболовству, «списки организаций, определённых Росрыболовством как победителей аукционов». Аукционы прошли в июле 2019 года.