Москва, , 03:34 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 24 декабря 2019 года приступит к рассмотрению иска четырёх рыболовных компаний Дальнего Востока к Федеральному агентству по рыболовству. Истцы оспаривают приказ ведомства и требуют признать незаконными действия, которые выразили в отказе «в распределении представленных Японией Российской Федерации квот сардины иваси и скумбрии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В качестве истцов выступают компании Камчатского и Хабаровского краёв — ООО «Ролиз», ООО «Рыбная компания «Лунтос», ООО «Интеррыбфлот», ООО «Поларис». АО «Тралфлот», которое на начальном этапе также фигурировало в качестве соистца, свои претензии отозвало.

«ООО «Ролиз» обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением к Федеральному агентству по рыболовству о признании недействительным приказа от 15.07.2019 года №352 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства», о признании незаконными действия Росрыболовства, выразившиеся в отказе ООО «Ролиз» в распределении предоставленных Японией Российской Федерации квот сардины иваси и скумбрии», — отмечается в материалах суда.

Истец требует также восстановить свои нарушенные права путём распределения квот. Схожие требования и у других участников спора.

Иск был подан в конце июля 2019 года. Его позднее объединили ещё с несколькими схожими делами, назначив слушания на конец декабря.