Москва, 23 декабря 2019, 03:34 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 24 декабря 2019 года приступит к рассмотрению иска четырёх рыболовных компаний Дальнего Востока к Федеральному агентству по рыболовству. Истцы оспаривают приказ ведомства и требуют признать незаконными действия, которые выразили в отказе «в распределении представленных Японией Российской Федерации квот сардины иваси и скумбрии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В качестве истцов выступают компании Камчатского и Хабаровского краёв — ООО «Ролиз», ООО «Рыбная компания «Лунтос», ООО «Интеррыбфлот», ООО «Поларис». АО «Тралфлот», которое на начальном этапе также фигурировало в качестве соистца, свои претензии отозвало.
Истец требует также восстановить свои нарушенные права путём распределения квот. Схожие требования и у других участников спора.
Иск был подан в конце июля 2019 года. Его позднее объединили ещё с несколькими схожими делами, назначив слушания на конец декабря.