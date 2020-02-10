Нью-Йорк, США, , 20:01 — REGNUM Фондовый рынок США 10 февраля отреагировал повышением на новости о возобновлении работы крупных предприятий Китая, ранее остановленных из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 75,10 пункта (0,26%), до 29 177,61 пункта, индекс S&P 500 вырос на 11,21 пункта (0,34%), до 3338,92 пункта, индекс Nasdaq вырос на 59,94 пункта (0,63%), до 9580,45 пункта.

Эпидемия уханьского коронавируса с начала года вызвала резкий спад китайской экономики и падение практически всех мировых рынков.

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