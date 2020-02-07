Нью-Йорк, США, , 21:57 — REGNUM Фондовый рынок США проводит последние торги недели в «красной зоне», все основные индексы 7 февраля снижаются.

В настоящий момент индекс Dow Jones опустился на 243,22 пункта (0,83%), до 29 136,55 пункта, индекс S&P 500 снизился на 14,28 пункта (0,43%), до 3331,50 пункта, индекс Nasdaq упал на 36,71 пункта (0,38%), до 9535,44 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие четыре сессии на Уолл-стрит прошли в хорошем плюсе, несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса 2019-nCoV.

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