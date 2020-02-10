Лондон, , 19:03 — REGNUM Нефть марки Brent пытается закрепиться на отметке $54 за баррель после резкого падения в ходе торговой сессии 10 февраля.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent просели на 44 цента (0,81%), до $54,03 за баррель. Ранее в ходе торгов марка упала до минимума в $53,64 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI подешевели на 16 центов (0,32%), до $50,16 за баррель. Дневной диапазон марки составляет $49,56 — $50,48 за баррель.

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