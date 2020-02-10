Москва, , 09:21 — REGNUM Нефтяные котировки завершили неделю (7 февраля) снижением. Торги стартовали с отметки $55,30 за баррель марки Brent. В первой половине дня нефть предприняла попытку роста и тестировала уровень $55,50, но затем развернулась, опустилась к $54,30 — минимальному значению четверга, хотя и завершила день чуть выше, вблизи $54,60, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб.

«Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал рост активных нефтяных платформ в США на одну единицу за неделю, до 676.

На нефть оказывало давление заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что России необходимо несколько дней, чтобы проанализировать ситуацию на нефтяном рынке, и что Москва прояснит свою позицию в отношении дополнительных сокращений добычи на этой неделе.

Сегодня, 10 февраля на открытии торгов котировки черного золота опускались до $54,10 за бочку, но затем поднялись к $54,60 — уровню закрытия 7 февраля. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent — $54,10−55,20 за баррель.

Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $53,80-$56,60», — — полагает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть продолжают падать