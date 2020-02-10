Москва, , 15:09 — REGNUM Рубль сегодня, 10 февраля, укрепляется на фоне отхода капитала от безопасных активов, которые пользовались большим спросом на прошлой неделе из-за ситуации с эпидемией вируса в Китае, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Поддержкой для российской валюты служат и другие факторы. Во-первых, стабилизировалась ситуация с коронавирусом и паника инвесторов немного утихла, а также возобновили работу некоторые китайские заводы.

Во-вторых, сыграло роль ощутимое снижение объемов ежедневных операций ЦБ РФ. Объём опустился с 18,2 млрд рублей в январе до 11,3 млрд рублей в феврале. В-третьих, рубль придерживается динамики валют развивающихся стран, которые положительно реагируют на стабильный внешний фон.

Однако по-прежнему на рубль оказывает давление обстановка на рынке нефти. Речь идёт про ожидания новостей об очередных сокращениях добычи нефти со стороны ОПЕК+.

Комитет ОПЕК дал рекомендации по снижению производства на 600 тысяч баррелей в сутки, с целью подстроиться под сокращение спроса на топливо со стороны Китая.

В свою очередь, со стороны российских представителей однозначного ответа не поступило и они попросили дополнительное время для принятия решения. Драйверов для роста котировок пока не наблюдается, поэтому можно ожидать курс рубля на уровне в 63,60 руб./доллар и 69,80 руб./евро», — считает эксперт.

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