Москва, , 12:43 — REGNUM Рубль попал под новую волну распродаж на торгах 7 февраля, попав под влияние сразу нескольких медвежьих факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Доллар снова превысил уровень 64 руб. и даже обновил максимумы начала декабря в районе 64,16 руб. Котировки закрылись немногим ниже психологического уровня, от которого отступают в начале новой торговой недели. На данном этапе в роли поддержки выступает область 63,50 руб.

Ослабленный рубль негативно отреагировал на снижение ключевой ставки Банком России, но основное давление на нашу валюту пришло со стороны крепкого доллара и очередного ухудшения отношения к риску.

Тема коронавируса продолжает подрывать позиции высокодоходных активов, а приступы восстановления сменяются новыми продажами. В таких условиях «россиянину» непросто возвращать утраченное, тем более что рынок нефти не подает бычьих сигналов.

Нефть марки Brent находится неподалеку от минимумов, рискуя снова занырнуть под отметку 54 доллара за баррель. Покупатели не торопятся возвращаться на рынок, ожидая финального решения по сделке ОПЕК+.

Дополнительное сокращение добычи уже учтено в ценах, а значит, продолжительной и бурной реакции рынка на оглашение вердикта вряд ли стоит ожидать, а вот новая волна распродаж не исключена, учитывая сохраняющееся беспокойство игроков по поводу последствий китайской эпидемии, которая продолжает выходить за пределы страны и тем самым ставит под угрозу мировой спрос на энергоносители.

Таким образом, несмотря на текущий отскок, понижательные риски для рубля преобладают. В ближайшей перспективе пара может обосноваться между ключевыми скользящими средними в ожидании свежих новостей», — полагает эксперт.

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