Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Американская компания Apple обошла южнокорейскую Samsung по объёмам закупок полупроводниковых компонентов, использующихся для производства электронной аппаратуры, по итогам 2019 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Gartner, опубликованный на сайте организации.

По данным Gartner, в 2019 году совокупные расходы на микросхемы и другие полупроводниковые приборы уменьшились на 11,9% по сравнению с предыдущим годом. Аналитик Масатсуне Ямаджи объяснил, что основной причиной снижения расходов стало продолжающееся падение цен на чипы памяти.

Лидером по закупкам полупроводников в 2019 году стала компания Apple, потратившая около $36,4 млн (8,6% доли рынка). Samsung Electronics потратила около $33,4 млн, уступив лидерство на рынке, которое она удерживала в предыдущие три года.

Также в пятёрку крупнейших потребителей полупроводников в 2019 году вошли компании Huawei ($20,8 млн и 5% доли рынка), Dell ($16,3 млн и 3,9%) и Lenovo ($16,1 млн и 3,8%).

Единственной компанией из первой десятки по объёмам закупок, нарастившей расходы на полупроводники в 2019 году, стал китайский производитель Xiaomi. Эта компания затратила на полупроводниковые устройства около $7 млн, нарастив закупки на 1,4% по сравнению с 2018 годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году впервые на глобальном рынке было поставлено более 1 млрд полупроводниковых устройств, согласно отчёту компании IC Insights.