В 2018 году выпущено более 1 трлн полупроводниковых устройств

Тайбэй, , 10:51 — REGNUM Объём годовых поставок полупроводниковых устройств впервые превысил отметку в 1 трлн, согласно данным аналитической компании IC Insights. Об этом сообщает газета Digi Times.

Аналитики IC Insights посчитали, что в 2018 году было поставлено 1068 млрд полупроводниковых устройств, включая интегральные схемы, дискретные оптические матрицы, датчики и приводы.

Эксперты отмечают, что наиболее высокими темпами производство полупроводниковых устройств росло в период с 2004 по 2007 годы, когда были преодолены отметки в 400, 500 и 600 млрд устройств. Глобальный финансовый кризис 2008 года замедлил рост производства, однако отметка в 700 млрд устройств за год была преодолена в 2010 году. В 2017 году было поставлено более 900 млрд. Общие темпы роста производства полупроводниковых устройств с 1978 года составили 9,1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января южнокорейские СМИ сообщили о падении экспорта полупроводниковых устройств местного производства. По данным таможенной службы Южной Кореи, экспорт полупроводников в январе 2019 года упал на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.