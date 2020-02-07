Москва, , 10:02 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, с утра для рубля сложился нейтральный внешний фон. Нефть марки Brent удерживает позиции в районе $55 за баррель, большинство валют развивающихся стран демонстрирует боковую динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Учитывая эти факторы, пара доллар/рубль продолжит консолидацию над уровнем 63,2 рубля с попытками тестирования этой поддержки. В целом основное направление валютной пары пока не изменилось, ожидается рост к цели 64,48.

Ключевым событием для национальной валюты сегодня станет заседание ЦБ РФ и решение по ставке. Снижение ключевой процентной ставки до 6% уже заложено в котировки.

Рынки в первую очередь ожидают комментарии регулятора относительно дальнейших денежно-кредитной политики.

Также сегодня более чем на треть снижаются объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила, что уменьшит давление на рубль», — считает эксперт.

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