Москва, , 09:41 — REGNUM Покупателей на рынке нефти надолго не хватило — снова натолкнувшись на зону $56,50 за баррель, Brent откатилась и 7 февраля тестирует уровень $55, отыгрывая свежий негатив в сырьевом сегменте, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Эффект от снижения пошлин Китаем на ряд американских товаров оказался кратковременным. Участников рынка по-прежнему волнуют перспективы спрос на фоне распространения китайского вируса.

Негатива добавила неопределенность вокруг решения технического комитета ОПЕК+, который порекомендовал дополнительное ограничение добычи на 600 тыс. баррелей в день.

При этом Россия заявила, что пока не готова дать коллегам свой ответ и вынесет окончательный вердикт о своем участии в инициативе на следующей неделе.

Это означает, что в ближайшие дни рынок будет находиться в подвешенном состоянии, что не позволяет говорить о восстановлении цен. Впрочем, даже если все участники группы договорятся о сокращении производства на 600 тыс. баррелей, это вряд ли вызовет подъем котировок, поскольку инвесторы уже отыграли такой сценарий.

Еще одним фактором риска для Brent в ближайшей перспективе является потенциальное укрепление доллара на сегодняшней статистике по американскому рынку труда.

Таким образом, угроза падения к новым минимумам сохраняется, а значит, уровень $54 за баррель может снова превратиться в сопротивление. Негатива может добавить отчет Baker Hughes, если отразит рост буровой активности в США», — считает эксперт.

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