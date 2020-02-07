Кванджу, Южная Корея, 7 февраля 2020, 08:53 — REGNUM В след за Hyundai Motor, SsangYong Motor и Renault Samsung автомобилестроительная компания KIA Motors частично приостановит производство в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.
По их словам, под закрытие попадают два завода в Кванмёне провинции Кёнгидо (Сохари и Хвасон), а также завод в городе Кванджу.
По предварительным данным, заводы будут закрыты с 10 февраля.
Однако отмечается, что работа конвейера по сборке военных автомобилей на заводе в Кванджу будет работать в штатном режиме.
Напомним, что эпидемия коронавируса 2019-nCoV в Китае вызвала сильные перебои в поставках, что оказалось критичным для пяти южнокорейских автопроизводителей.
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