Кванджу, Южная Корея, , 08:53 — REGNUM В след за Hyundai Motor, SsangYong Motor и Renault Samsung автомобилестроительная компания KIA Motors частично приостановит производство в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, под закрытие попадают два завода в Кванмёне провинции Кёнгидо (Сохари и Хвасон), а также завод в городе Кванджу.

По предварительным данным, заводы будут закрыты с 10 февраля.

Однако отмечается, что работа конвейера по сборке военных автомобилей на заводе в Кванджу будет работать в штатном режиме.

Напомним, что эпидемия коронавируса 2019-nCoV в Китае вызвала сильные перебои в поставках, что оказалось критичным для пяти южнокорейских автопроизводителей.

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