Ульсан, Южная Корея, , 12:59 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor приостановила работу ряда сборочных конвейеров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 4 февраля Hyundai Motor приостановила работу одного из двух сборочных конвейеров на пятом заводе в Ульсане, где собирают автомобили Genesis, а также один конвейер на четвертом заводе, отвечающий за сборку грузового автомобиля Hyundai Porter. А 5 февраля будет временно закрыт первый завод компании, на котором собирают автомобили Kona и Veloster.

Отмечается, что заводы в городах Чонджу и Асан будут закрыты 6 и 7 февраля соответственно. По предварительным данным, работа на заводах будет приостановлена до 10−11 февраля.

Ранее компания отменила сверхурочную работу на сборочных конвейерах Hyundai Palisade на заводе в Ульсане из-за перебоев с поставками запчастей китайского производства.

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