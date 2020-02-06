Москва, , 16:02 — REGNUM Нефть 5 февраля обновила годовой минимум, коснулась уровня $54 и, как считают многие, нащупала дно. Но можно попасть под акцию — «покупая дно, второе получаешь в подаро», заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий директор учебного центра School Trading & FA Константин Кузин.

«Все еще в фокусе остается снижение спроса из Поднебесной на 20% и, когда он восстановится неизвестно. Если говорить по уровням, то цена в $56 будет расцениваться российскими управляющими как наращивание коротких позиций.

Пока сохраняется вероятность застать закрытие мартовского контракта на нефть марки Brent, на Московской Бирже на уровне $50−51 за баррель.

Участники рынка видят, что на новость о советах по снижению уровня добычи на 600 тыс. баррелей в сутки от ОПЕК, котировки реагируют вяло», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть рассчитывает на перезапуск экономики Китая