Москва, , 13:07 — REGNUM Рынок энергоносителей 6 февраля пытается продлить отскок цен, начатый накануне на новостях о том, что в Китае обнаружили препарат, который показывает высокую эффективность против нового коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Цены на нефть марки Brent закрепились выше сопротивления в $57,30, но пока не способны развить успех, демонстрируя рост в 0,75%, что объясняется в том числе подъемом в 3,4% 5 февраля.

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения не подтвердила информацию о нахождении чудодейственного препарата против вируса глобальных инвесторов не может не обнадеживать тот факт, что власти Китая распорядились ускорить процесс возвращения предприятий к рабочему графику.

По этой причине технический комитет ОПЕК+ пока не пришел к консенсусу и внепланово продлевает обсуждение необходимых мер для восстановления баланса нефтяного рынка. Согласно рыночным спекуляциям, несмотря на оппозицию России, сегодня якобы все-таки будет принято решение о дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. барр./сутки на перенесенном с марта на 14−15 февраля саммите организации.

При подтверждении этой информации рынок энергоносителей получит дополнительный импульс к росту по крайней мере к $58. В противном случае котировки могут перейти в боковик в диапазоне $54−57, так как в отличие от предыдущего дня сегодняшние новости из Китая в отношении коронавируса носили уже менее оптимистичный характер из-за cкачка летальных исходов», — пояснил эксперт.

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