Москва, , 10:08 — REGNUM Котировки нефти 6 февраля приподнялись от 13-месячных минимумов и вернулись выше отметки $55 за баррель. На утренней сессии 6 февраля нефть марки Brent продолжает тестировать зону $55,50, которая сдерживает порывы покупателей на этой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Недавний отскок нефтяных цен обусловлен повсеместным возвращением оптимизма на мировые рынки на новостях о лекарстве от коронавируса, что повлекло спад напряженности в рядах инвесторов, обеспокоенных влиянием эпидемии на темпы роста мировой экономики.

Примечательно, что нефть подорожала, несмотря на приличное ралли доллара, обусловленное сильной статистикой по рынку труда и деловой активности в сфере услуг США.

Тем временем отраслевой отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах выросли на 3,3 млн баррелей против прогноза +3 млн и +3,5 млн неделей ранее. Негатив несколько смягчило сокращение запасов бензина и дистиллятов на 0,091 млн и 1,5 млн баррелей соответственно. В целом рынок не показал заметной реакции на релиз, сосредоточившись на новостях о коронавирусе.

Помимо угасания беспокойства инвесторов, благотворное влияние на нефтяные цены оказывают оптимистичные ожидания вердикта технического комитета ОПЕК+, который с большой долей вероятности порекомендует более глубокое ограничение добычи на фоне угрозы для роста спроса.

В краткосрочной перспективе Brent необходим пробой зоны $55,50, которая преграждает путь к отметке $56», — считает эксперт.

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