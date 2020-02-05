Нью-Йорк, США, , 21:18 — REGNUM Фондовый рынок США проводит сессию 5 февраля в «зеленой зоне», хотя большая часть индексов не сильно выросла.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 345,17 пункта (1,20%), до 29 152,80 пункта, индекс S&P 500 вырос на 27,30 пункта (0,83%), до 3324,89 пункта, индексNasdaq вырос на 15,26 пункта (0,16%), до 9483,23 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля рост котировок Tesla на 20% резко подтолкнул все основные индексы, которые по итогам для прибавили примерно на 2%.

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