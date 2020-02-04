Нью-Йорк, США, , 20:27 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли примерно на 2% в ходе торговой сессии 4 февраля.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 492,15 пункта (1,73%), до 28 891,96 пункта, индекс S&P 500 вырос на 78,34 пункта (2,43%), до 3303,86 пункта, индекс Nasdaq вырос на 185,00 пункта (1,99%), до 9458,40 пункта.

Основные мировые рынки находятся под давлением эпидемии коронавируса 2019-nCoV из Уханя, которая вызвала опасения по поводу роста китайской и мировой экономики.

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