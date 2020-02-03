Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону приостановлено производство медицинских масок. Из-за ажиотажа и перегрузки на заводе сломались три из четырёх станков.

Отремонтировать технику планируют в ближайшее время, сообщает ГТРК «Дон-ТР». Однако у предприятия возникли проблемы с доставкой расходных материалов, которые производитель приобретает в Китае. В России эти товары стоят в несколько десятков раз дороже.

ИА REGNUM напоминает, что спрос на медицинские маски увеличился в разы в связи с эпидемией коронавируса в Китае. По некоторым данным, дефицит начали ощущать жители Дальнего Востока и крупных российских городов.