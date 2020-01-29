Москва, , 05:49 — REGNUM В 13 раз увеличился спрос на медицинские маски за одну неделю в России в связи с эпидемией коронавируса в Китае, 29 января сообщат «Известия».

Дефицит средств защиты начали ощущать жители Дальнего Востока и крупных городов РФ. Аптеки и интернет-магазины могут предложить только дорогостоящие виды масок.

Одной из проблем снижения запасов является тот факт, что примерно половина данных медицинских изделий обычно завозится из Китая, который сейчас испытывает в них острую потребность. Отечественные фабрики предпринимают меры, чтобы нарастить производство масок, заказы на которые поступают уже из КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава профессор Владимир Чуланов заявил, что новый тип коронавируса может появиться в РФ уже в середине февраля.

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