Алма-Ата, Казахстан, , 14:51 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшее время должны сконцентрироваться на устранении препятствий для торговли внутри интеграционного объединения. С таким заявлением сегодня, 31 января, на заседании евразийского межправительственного совета, который проходит в Алта-Ате, выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Первая задача — это устранять препятствия во внутренней торговле и развивать конкурентные условия для бизнеса», — подчеркнул главы российского правительства.

Мишустин подчеркнул, что это непростая и трудоёмкая работа, которая требует компромиссов и готовности конструктивно подходить к решению непростых вопросов.

«Председательствующая в этом году Белоруссия выделила это направление в качестве приоритета. Мы это поддерживаем», — добавил премьер-министр.

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«Второе — это цифровизация экономик, которая открывает принципиально новые возможности в самых разных сферах», — сказал российский премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявлял, что реестр препятствий Евразийского экономического союза со временем только увеличивается. По его словам, на сегодня он содержит 68 препятствий.

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