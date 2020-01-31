Алма-Ата, Казахстан, 31 января 2020, 14:51 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшее время должны сконцентрироваться на устранении препятствий для торговли внутри интеграционного объединения. С таким заявлением сегодня, 31 января, на заседании евразийского межправительственного совета, который проходит в Алта-Ате, выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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«Первая задача — это устранять препятствия во внутренней торговле и развивать конкурентные условия для бизнеса», — подчеркнул главы российского правительства.
Мишустин подчеркнул, что это непростая и трудоёмкая работа, которая требует компромиссов и готовности конструктивно подходить к решению непростых вопросов.
«Председательствующая в этом году Белоруссия выделила это направление в качестве приоритета. Мы это поддерживаем», — добавил премьер-министр.
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«Второе — это цифровизация экономик, которая открывает принципиально новые возможности в самых разных сферах», — сказал российский премьер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявлял, что реестр препятствий Евразийского экономического союза со временем только увеличивается. По его словам, на сегодня он содержит 68 препятствий.
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