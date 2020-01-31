Москва, , 13:50 — REGNUM В интеграционном процессе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прослеживается положительная динамика. Об этом 31 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Алма-Ате.

«Мы в целом положительно оцениваем динамику евразийской интеграции по всем основным направлениям деятельности. Прежде всего, улучшается работа общего рынка, более эффективным становится наднациональное регулирование», — заявил Мишустин.

Он отметил, что в фокусе внимания стран-участников союза должен быть наглядный положительный эффект от интеграции для рядовых граждан государств.

«Ставим перед собой главную цель — обеспечить рост экономик стран пятёрки, чтобы люди, которые живут в союзе, чувствовали преимущества общего пространства и могли пользоваться равными возможностями», — подчеркнул он.