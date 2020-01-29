Бишкек, , 22:07 — REGNUM «Кыргызнефтегаз» начал экспортировать произведенный в Киргизии мазут в Грузию транзитом через Узбекистан, Туркмению и Азербайджан, передает Tazabek со ссылкой на информацию госкомпании «Киргизские железные дороги».

Первый железнодорожный состав, состоящий из 49 цистерн с киргизстанским топливом, выехал 21 января 2020 года из города Кара-Суу и направился в Батуми. Спустя несколько дней по тому же маршруту отправлен еще один грузовой поезд с 48 цистернами мазута.

В настоящее время компания «Кыргызнефтегаз» готовит к отправке в Грузию еще одну партию топлива.

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