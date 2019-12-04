Бишкек, , 15:32 — REGNUM Российское правительство согласовало объемы беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов из России в Киргизию на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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По данным ведомства, российская сторона намерена экспортировать в Киргизию 50 тысяч тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизтоплива. 100 тысяч тонн авиатоплива и 40 тысяч тонн нефтяного битума, освобожденных от оплаты таможенных пошлинных сборов.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия ежемесячно импортирует в среднем около 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. При этом потребности республики в нефтепродуктах на 90% покрываются за счет поставок из России и соседнего Казахстана. Остальные 10% обеспечиваются за счет производства ГСМ на местных нефтеперерабатывающих заводах.

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