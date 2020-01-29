Кызыл, , 13:38 — REGNUM 2019 год в Туве стал беспрецедентным по объёму строительных работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по всей республике ввели в эксплуатацию 280 объектов.

По словам главы республики Шолбана Кара-оола, в 2018 году этот показатель достигал 180 объектов, а в предыдущие годы строили лишь по нескольку десятков зданий.

Всего в прошлом году были построены 75 жилых домов, большая часть которых предназначены для детей-сирот, школы, дома культуры, пристройки к детским садам для ясельных групп и т.д. Кроме того, 14 социальных объектах и 60 многоквартирных домов были капитально отремонтированы.

Тем не менее, по словам министра строительства Тувы Евгения Овсянникова, план на 2019 год удалось выполнить пока на 93%. Не успели достроить 22 объекта, ввод которых перенесли на 2020 год.

«Все они являются объектами высокой степени готовности, от 50 до 90%, при своевременном финансировании работ будут сданы в этом году», — отметили в правительстве.

Напомним, на недостаточные темпы строительства социальных объектов в Туве указал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как сообщало ИА REGNUM, он отчитал власти республикиза неумение работать, поскольку деньги были выделены, «а они детские сады не строят».

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