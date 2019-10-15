Кызыл, , 08:39 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал власти ряда регионов, которым выделяются деньги, но объекты не строятся. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства России, этот вопрос был поднят на заседании президиума совета при президенте, на котором обсуждали реализацию нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».

"Мы им помогаем, я разные совещания провожу по поддержке отстающих регионов — и ничего не происходит! Может быть, это проблема не общей отсталости региона, а отсталости команды? Может быть, просто работать не умеете?» — отметил премьер-министр.

Особенно сильно досталось руководству Тувы, которой, по словам главы правительства, кто только не занимается — президент, премьер, министр обороны, «а они детские сады не строят. Это как объяснить?».

Сам глава республики Шолбан Кара-оол, по словам Медведева, решил не участвовать «в неприятном докладе» и прислал своего заместителя.

«Запросите, где он был, кстати. А то как разные бумажки носить с просьбой деньги выделить и на всяких совещаниях присутствовать — это они с удовольствием делают, а как неприятные вещи обсуждать — так нет на месте», — возмутился премьер.

Он потребовал также от руководителей регионов написать отчёты по всем объектам, которые должны были построить, указать сколько из них не построено и по каким причинам. Глава правительства пообещал позже сравнить обязательства и реальные результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Дмитрий Медведев также призвал губернаторов прекратить враньё со статистикой в сфере здравоохранения. По его словам, чиновники подгоняют данные о смертности под действующие нормативные акты, чтобы «не прилетело по голове».

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