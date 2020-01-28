Бишкек, , 21:20 — REGNUM Фермеры и аграрии Киргизии способны полностью или по большей части покрыть потребности страны основными видами продовольствия, а потому угроз продовольственной безопасности республики сейчас не существует. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра сельского хозяйства Амангелди Исаев, передает Tazabek.

По его словам, в Киргизии ежегодно выращивается около 1,4 млн тонн картофеля, что позволяет не только обеспечить население этим продуктом, но и экспортировать его в страны Евразийского экономического союза.

Говоря о производстве мяса, высокопоставленный чиновник отметил, что местные фермеры и фермерские хозяйства покрывают потребности республики только на 60%, но недостающую часть в Киргизию без каких-либо проблем завозят из других стран.

Подводя итог, Амангелди Исаев подчеркнул, что минсельхоз постоянно следит за ситуацией на продовольственном рынке Киргизии.

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