Москва, , 16:00 — REGNUM Вспышка коронавируса — даже не повод, и уж тем более ни разу не причина, а лишь формальное обоснование мотивов давно назревшего и так движения вниз, версия исключительно для новостных лент, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Китайские товаропотоки вовсе не парализованы, а лишь немного замедлили обычный ритм, что и так бывает свойственно для времени лунного Нового года. Считать, что всё это сколько-нибудь заметно повлияет на объёмы потребляемой нефти, на сырьевой спрос — достаточно наивно.

Можно сказать, что информационный шум стал просто удобным «прикрытием» для реальных механизмов резкого падения нефтяных цен, которое без большого труда и с нескрываемой радостью организовали крупные игроки на понижение.

Сделать это было совсем несложно в условиях, пока почти все покупатели расступились в нерешительности. Уже полмесяца, как они просто массово отошли в сторонку — после того как с форс-мажорных «иранских» $71 в ночь на 8 января цены в течение буквально одних суток вернулись к $65, показав что вверх давить больше не на чем.

Нефтяной рынок уже поэтому был в большинстве своём вполне готов к постепенному соскальзыванию ниже $60 в район $58, и мало кто решался «дуть против ветра».

До конца недели характер движения по нефти полностью определится ответом на единственный вопрос: закроет ли заметная доля преуспевших за эти дни продавцов свои текущие сверхприбыльные позиции, а на этом цены могли бы быстро отскочить к $61.

Или же нервы у большинства продавцов окажутся стальными, и они, не ведая компромиссов, нацелятся как минимум на августовско-октябрьские низы 2019 года, то есть на область вокруг $56, а то и глубже.

Оба сценария на сегодня смотрятся примерно равновероятно, а более точные ответы возможно даст лишь техническая картина цен внутри дня, по мере того как она будет дорисовываться шаг за шагом», — считает эксперт.

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