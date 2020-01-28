Москва, , 12:39 — REGNUM Нефть марки Brent 28 января с утра торгуется в минусе, но в рамках диапазона предыдущего дня (27 января), заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Таким образом, вторник может оказаться первым днем, когда падение будет остановлено и начнется локальная стабилизации нефтяных котировок в районе отметки $58 за баррель.

В свою очередь, для более глубокой коррекции необходимы позитивные новости, а их пока нет. Напротив, ситуация может ухудшиться если главы ВОЗ после общения с коллегами из КНР объявит об ухудшении ситуация, связанной с короновирусом, бушующим в Китае.

Технически нефть Brent вплотную подошла к поддержке $55−56 за баррель. Вероятность тестирования зоны поддержки на горизонте текущей недели высока.

Пробой уровня может означать дальнейшее падение к $50 за баррель. Сценарий более чем реальный, но при условии, что вирус остановить быстро не удастся», — считает эксперт.

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