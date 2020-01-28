Москва, , 02:12 — REGNUM Новая система пенсионных накоплений в России — гарантированный пенсионный план (ГПП) — способна обеспечить среднюю прибавку к пенсии на уровне 16,5 тыс. рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты из консалтинговой компании FinExpertiza.

Представленные ими расчёты показали, что для достижения указанной суммы гражданам России потребуется ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода. При этом жители Москвы по уровню прибавки опередят другие регионы: в столице средняя сумма к пенсии составит 32,7 тыс. рублей, в то время как в Туве и Карачаево-Черкесии она не превысит 10 тыс. рублей.

Ранее первый замглавы Центробанка РФ Сергей Швецов сообщал, что концепция ГПП уже разработана и может заработать с 2022 года.

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ГПП был предложен в качестве инструмента, мотивирующего граждан самостоятельно копить на старость. Однако документ о нём раскритиковали в Минтруде, Российском союзе промышленников и предпринимателей и Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Сейчас документ проходит стадию общественных обсуждений.

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