Москва, , 17:11 — REGNUM Концепция новой системы пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП) — уже разработана и может заработать с 2022 года. Об этом заявил первый замглавы Центробанка РФ Сергей Швецов в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Предполагается, что система (гарантированного пенсионного плана) заработает с 1 января 2022 года», — заявил Швецов.

По его словам, основная концепция новой системы уже готова и до февраля 2020 года ЦБ и Минфин планируют завершить ее общественные обсуждения, а затем опубликовать финальный вариант и правительство внесёт его в Госдуму.