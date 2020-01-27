Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 27 января 2020, 10:58 — REGNUM Единственный аэропорт в Комсомольске-на-Амуре, «Хурба», лицензия у которого была отозвана Росавиацией, возобновляет работу, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Хабаровского края.
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Выполнение рейсов из города Юности начнется в 8:00 утра 28 января. Авиакомпания «Аврора» выполнит субсидированный рейс по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Южно-Сахалинск. «Хабаровские авиалинии» начнут осуществлять полеты с 29 января.
Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация отозвала лицензию в аэропорта «Хурба» в связи с неисполнением предписаний по устранению нарушений пожарной безопасности.