Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:40 — REGNUM Аэропорт Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае закрыт. Росавиация отозвала лицензию у единственной воздушной гавани города президентского внимания из-за нарушений требований безопасности, которые не устранялись в течение длительного времени.

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Решение об отзыве лицензии, как выяснило ИА ДВ-Новости, было принято 22 января 2020 года. Претензии к работе аэропорта Хурба (Комсомольск-на-Амуре) возникли еще в 2018 году, однако до сих пор не устранены.

«В связи с неустранением нарушений в части комплекса мероприятий, направленных на организацию и выполнение поисковых, аварийно-спасательных и противопожарных работ по спасению пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, оказание помощи пострадавшим, принято решение аннулировать сертификат оператора аэродрома гражданской авиации АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт», — сообщил и.о. начальника управления Дальневосточного МТУ Росавиации Николай Белов.

Сообщается также. что авиакомпании уже начали возвращать деньги пассажирам за купленные заранее билеты. Из Комсомольска-на-Амуре летают самолеты авиакомпании «Аврора» — в Южно-Сахалинск. Летом этот маршрут загружен интенсивно. Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» летают в Николаевск-на-Амуре. Отмечается, что воздушная гавань города президентского внимания загружена слабо. За несколько часов можно доехать до Хабаровска на автомобиле и улететь из комфортного столичного аэропорта в любом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Комсомольска-на-Амуре признали полный крах: бюджет пуст, исполнять полномочия фактически не на что.