Париж, , 08:45 — REGNUM Криптовалюта и другие виды цифровых валют могут быть полезны, однако за их выдачу должны отвечать центральные банки, а не частные компании, заявил глава Банка Франции Франсуа Виллерой де Гальо. Об этом сообщает Reuters.

Банк Франции, как и центральные банки ряда других государств, рассматривает вопросы выпуска и контроля цифровых валют. Виллерой отметил, что этого потребовали даже не столько проекты частных компаний (например, идея криптовалюты Libra от Facebook), сколько само развитие цифровых технологий.

«В некоторых странах Северной Европы, в частности в Швеции и Нидерландах, уровень использования бумажных банкнот падает очень быстро. Они задаются вопросом, нужно ли нам предоставлять гражданам право на цифровые деньги, которые больше не являются физическими банкнотами, но имеют те же качество, особенно безопасность центрального банка», — объяснил глава Банка Франции.

При этом он подчеркнул, что такая цифровая валюта «не может быть частной», так как деньги являются общественным благом.

Напомним, летом 2019 года компания Facebook выступила с идеей запуска криптовалюты Libra в кооперации с другими частными компаниями. Против этой идеи выступили правительства ряда стран, включая Францию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года президент Швейцарии Ули Маурер заявил, что проект криптовалюты Libra компании Facebook не может быть реализован в текущем виде.

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