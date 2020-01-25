Киев, , 15:33 — REGNUM О первом состоявшемся заседании рабочей группы, созданной для обсуждения вопросов сотрудничества компании «Укрзализныци» с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, сообщили 25 января в пресс-службе украинского правительства.

«Нам важно, чтобы подписанный в начале февраля документ о сотрудничестве с Deutsche Bahn учитывал все важные аспекты, включая политику безопасности и социальную составляющую», — отметил в частности глава украинского правительства.

В состав рабочей группы вошли представители министерства инфраструктуры, компании «Укрзализныця», транспортного комитета Рады, ключевых бизнес ассоциаций и профсоюзов.

Глава правительства отметил, что компания «Укрзализныця» будет и дальше находится под контролем государства, поэтому правительство будет в приоритетном порядке стремится к защите интересов людей, которые работают в украинской компании. Также приоритетом правительства является создание современной, комфортной и безопасной железной дороги, «основываясь на немецком опыте». Кроме того, как сообщили в пресс-службе Украина продолжает переговоры с немецкой стороной в целях определения модели предстоящего сотрудничества.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины сообщил, что 5 февраля планируется подписание договора о сотрудничестве украинской компании «Укрзализныця» и немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn. Премьер-министр также подчеркнул, что немецкий оператор якобы сможет помочь победить коррупцию в украинской компании.

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