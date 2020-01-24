Киев, , 08:24 — REGNUM Договор о сотрудничестве между «Укрзализныцей» и немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn будет подписан 5 февраля 2020 года, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вчера министерство инфраструктуры подписало «Меморандум о взаимопонимании» с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn», — рассказал он.

Гончарук заверил, что украинские железные дороги останутся под контролем государства. Deutsche Bahn будет только оказывать консультационные услуги.

«Больше информации мы расскажем уже 5 февраля, во время подписания «Соглашения о стратегическом партнёрстве» с Deutsche Bahn в Киеве», — добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук заявил, что сотрудничество немецкого железнодорожного оператора позволит победить коррупцию в «Укрзализныце», а также позволит повысить качество обслуживания пассажиров.

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