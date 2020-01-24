Киев, 24 января 2020, 08:24 — REGNUM Договор о сотрудничестве между «Укрзализныцей» и немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn будет подписан 5 февраля 2020 года, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Гончарук заверил, что украинские железные дороги останутся под контролем государства. Deutsche Bahn будет только оказывать консультационные услуги.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук заявил, что сотрудничество немецкого железнодорожного оператора позволит победить коррупцию в «Укрзализныце», а также позволит повысить качество обслуживания пассажиров.
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