Давос, Швейцария, 23 января 2020, 12:47 — REGNUM Немецкий оператор железных дорог Deutsche Bahn поможет победить коррупцию на «Укрзализныце», заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января после «Украинского завтрака» в Давосе, сообщило информационное агентство «Укринформ».
Гончарук считает, что сотрудничество с немецкой компанией позволит в ближайшие годы поднять качество обслуживания пассажиров «Укрзализныци».
В целом премьер-министр Украины оценил состояние «Укрзализныци» как «очень плохое».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук заявил о планах передать на десять лет управление украинскими железными дорогами немецкому оператору Deutsche Bahn.
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