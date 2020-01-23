Давос, Швейцария, , 12:47 — REGNUM Немецкий оператор железных дорог Deutsche Bahn поможет победить коррупцию на «Укрзализныце», заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января после «Украинского завтрака» в Давосе, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"С немцами мы ожидаем, что из «Укрзализныци» окончательно уйдёт коррупция, которая там до сих пор существует», — рассказал он.

Гончарук считает, что сотрудничество с немецкой компанией позволит в ближайшие годы поднять качество обслуживания пассажиров «Укрзализныци».

В целом премьер-министр Украины оценил состояние «Укрзализныци» как «очень плохое».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук заявил о планах передать на десять лет управление украинскими железными дорогами немецкому оператору Deutsche Bahn.

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