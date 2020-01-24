Шклов, , 14:50 — REGNUM Конфликт Белоруссии и России в нефтяной сфере связан с позицией прежнего правительства РФ. Такое заявление сегодня, 24 января, в ходе рабочей поездки Могилевскую область сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — сказал белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.

Также, по словам главы государства, фактически конфликт с Москвой связан «со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку».

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Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия закупала нефть только у России по льготным ценам. В декабре 2019 года Минск не подписал с российскими компаниями контракты на поставку нефти в Белоруссию и с января 2020 года такие поставки прекратились. 20 января появилась информация о том, что Россия и Белоруссия приостановили переговоры об условиях прокачки российской нефти по территории республики. Источники в качестве основной причины затягивания переговоров назвали «бессмысленность» обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объёмы, которые пойдут через республику».

Напомним, 15 января правительство Дмитрия Медведева подало в отставку.

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